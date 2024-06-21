بالصور…مديرية التموين تواصل حملاتها على مخابز مراكز ومدن القليوبيه

تواصل مديرية التموين بمحافظة القليوبية برئاسة حلمى زهرة مدير المديرية _وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية؛ حملاتها للمتابعة والتفتيش على المخابز ، بناء على تعليمات الوزير الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه وتعليمات محافظ القليوبيه اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات منال إحسان وكيلة مديرية التموين و التجارة الداخلية بالقليوبيه ، حيث تشكلت عدة حملات للمديرية والادارات اسفرت عن الاتي :-

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بادارة مركز شبين القناطرتم تحرير عدد 26 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمه تم تحرير عدد 19 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

حملة ادارة تموين طوخ تم تحرير عدد 29 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

حملة ادارة تموين الخانكة تم تحرير عدد 21 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس.

حملة ادارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن.

حملة ادارة تموين بنها تم تحرير عدد 13 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعجز دقيق فى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى وتجميع عدد 4 شيكارة دقيق بلدى.

حملة ادارة تموين كفر شكر تم تحرير عدد 14 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

حملة ادارة تموين شبين القناطر تم تحرير عدد 22 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق بدون اذن مسبق فى اوقات العمل الرسمية و بيع ازيد من السعر الرسمي ومراجعه رصيد وتجميع بعدد 5 شكاير دقيق بلدى.

الاحراز/

٥شكاير ٨٧.٥٪

حملة ادارة تموين غرب شبرا الخيمة تم تحرير عدد 16 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.