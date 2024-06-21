بحضور رئيس قصور الثقافة.. عرض “نوستالجيا 80 / 90” بقصر ثقافة القناطر وسط إقبال كبير 

استقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، عرض الدراما الاستعراضية الغنائية “نوستالجيا 80 / 90″، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وشهد العرض حضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، واللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والعديد من قيادات الهيئة والمحافظة وفنانين وإعلاميين، وحشد جماهيري كبير.

وشهد الاستعراض المقدم بالمجان فقرات متنوعة من أشهر الأعمال الدرامية والمسرحية والغنائية والإعلانية خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مع إعادة توزيعها بشكل جديد.

استهلت فعاليات الحفل، بعرض مسرح عرائس للأطفال قدمته فرقة “أجيال” بقيادة الفنان عمرو حمزة، ثم توالت الفقرات الاستعراضية وكانت البداية مع أشهر برامج الثمانينيات والتسعينيات منها: أين تذهب هذا المساء، كلام من دهب، كلمتين وبس، العلم والإيمان، الكاميرا الخفية، نادي السينما، يا تليفزيون يا، الكاميرا في الملعب، نادي السينما، وفوازير ألف ليلة وليلة، وغيرها.

أعقب ذلك فقرة لأشهر أعمال الدراما المصرية في أوبريت استعراضي لمسلسلات: الراية البيضاء، رأفت الهجان، يوميات ونيس، رحلة المليون، البخيل وأنا، دموع في عيون وقحة، وليالي الحلمية، وأربيسك، الضوء الشارد، زيزينيا، المال والبنون، بوابة الحلواني، بكيزة وزغلول، حكايات هو وهي.

وشهد الحفل فقرة “شريط كاسيت” تضمنت ميدلي لأشهر الأغنيات، منها: في الركن البعيد الهادي، سكة العاشقين، يا عمرنا، الحب الحقيقي، لولاكي، في ناس، مكتوب، مراسيل، أعاتبك، أيامنا، طاير، راجعين، أول مرة قابلتك فيها، حبيبي يا نور العين، المريلة الكحلي، كل البنات بتحبك، محسوبكو انداس، نار، عمال يحكيلي عنها، قال جاني بعد يومين، كوكب تاني، حبك هادي، بجانب عدد من المقطوعات الموسيقية للموسيقار لعمر خيرت.

كما قدم فاصل من الإعلانات خلال فترة الثمانينات والتسعينات والتي ارتبط بها كل من عاصرها، ومن الدراما إلى السينما وأبريت استعراضي لعدد من الأفلام ومنها “الراقصة والسياسي، شمس الزناتي، المنسي، الغول، اللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، البيه البواب، كابوريا، مستر كاراتيه، والكيت كات”.

وفي الختام استعراضات غنائية لأشهر المسرحيات خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات منها: هالة حبيبتي، شارع محمد علي، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال.

حضر الحفل لاميس الشرنوبي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وياسر فريد، مدير عام ثقافة القليوبية، وربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، وأقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة القليوبية.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90″ إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق: بورسعيد وسوهاج والحرية السكندرية وروض الفرج للفنون الشعبية، وبمشاركة الأداء التمثيلي للفنان خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات لفرق الفنون الشعبية المشاركة: محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، محمد الرز.

وقد لاقى الاستعراض إقبالا جماهيريا غفيرا على مدار ليالي عرضه بمسرح السامر بالعجوزة منذ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحضره العديد من الفنانين والنقاد والمبدعين والإعلاميين، وتستعد هيئة قصور الثقافة لإطلاقه بعدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة “ثقافتنا في إجازتنا”.