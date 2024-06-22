صوت الشعب: محاسبة سماسرة الحج ضرورة لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا

قالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب “صوت الشعب” إن الاجتماع الأول لخلية الأزمة؛ التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة مهمة لمتابعة وادارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين؛ والتعرف على الجثامين مجهولى الهوية باستخدام تحليل DNA ومطابقتها مع ذويهم؛ ومتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية؛ وبحث امكانية اعاداتهم للبلاد بعد استقرار حالتهم الصحية؛ ومحاسبة المتورطين فى الحج غير النظامى.

وأضافت: أن خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات والهيئات المعنية يقع على عاتقها اتخاذ عدد من الاجراءات المهمة؛ فى مقدمتها تكثيف الجهود مع السلطات السعودية لاستلام الجثامين؛ وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين؛ فضلا عن وضع الضوابط والاجراءات لمنع تكرار هذه الأزمة؛ مع تقنين منح تأشيرات الزيارة قبل وأثناء موسم الحج.

وأكدت الأمين العام للحزب على ضرورة ردع كل من يتاجر بأحلام المواطنين البسطاء بأداء مناسك الحج؛ من خلال سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة شركات السياحة و”سماسرة الحج” المتورطين فى تسفير الحجاح غير النظاميين؛ واحالتهم الى النيابة بتهمة النصب والاحتيال.

ودعت إلى ضرورة وضع الضوابط اللازمة لأداء مناسك الحج لمنع تكرار هذه المخالفات فى المستقبل؛ والتصدى بكل حسم للشركات التي تتحايل وتنصب على المواطنين للسفر لأداء فريضة الحج بشكل غير رسمى. كما طالبت مؤسسات الدولة وأجهزة الاعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والكيانات الوهمية ، والتأكد من حصولهم على تأشيرات بالحج حتى لا تتكرر هذه المعاناة مرة أخرى.