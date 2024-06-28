“القليوبية” تحتفل بثورة ٣٠يونيو بمركز النيل للاعلام ببنها

قدم اللواء عبد الحميد الهجان _محافظ القليوبية؛اصدق التهاني القلبيه للرئيس عبدالفتاح السيسي،و لأهالي المحافظة بمناسبه الثورة داعيا المولي عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافه ربوع مصر ، وذلك بحضور محمد عبد الحميد مرعي _رئيس مدينة ومركز بنها؛ بحضور احتفاليه كبري بمناسبه ذكري ٣٠يونيو والتي نظمتها امانه العمل الجماهيري بالتعاون مع أمانات الإعلام والشباب والمرأة والعلاقات العامة وحضور بعض القيادات الشعبيه والتنفيذية وأعضاء الهيئه العامة للحزب مجلس النواب والشيوخ

وأعضاء مكتب المحافظ تهدف لتقديم عروض فنيه لغرف موسيقيه وفنون شعبيه للحفاظ علي هويه الوطن بإرادتها الابيه ملحمه خالدة وبرهنت بعزيمتها القوية.