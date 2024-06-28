عبّد الرحمن سالم يقود “ثورة الفلاحين” ضد “العمدة المستبد” فريق “غزل المحلة” يتألق على مسرح السامر في ختامي “مسرح الأقاليم”

كتبت /ريهام مسعد النشيلي

عرض فريق قصر ثقافة غزل المحلة الأسبوع الماضي على مسرح السامر بالعجوزة ، العرض المسرحي “ثورة الفلاحين”، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

العرض عن النص المسرحي “فونتي أبيخونا” للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، ويتناول العرض قصة قرية تشتهر بسكانها الطيبين وتمتاز بالأمن والاستقرار، حتى قدوم العمدة الجديد «فرنان»، والذي يستبيح أعراض نساء القرية، ويمارس كل أشكال الرذيلة والتسلط والبطش بسكانها، حتى يقرروا الانتقام منه في نهاية الأمر

وتقدم الفنانة فريدة المصرى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد النساء التقدمي دور “خوانثا ” التى تمثل عرض وشرف القريه والتى تم الاعتداء عليها من قبل العمده “فرنان “وكانت هى الشرارة التى اندلعت فى القريه حتى قام رجال القرية بالثوره

وجاء العرض نتاج ثمرة تعاون مثمر مع فرقة غزل المحلة العريقة، من خلال نص مسرحي قوي يبرز الطاقات الشبابية الإبداعية، وتؤكد فكرته على محاولة استعادة القيم الأخلاقية للمجتمع، وتحقيق العدالة والوقوف يد واحدة فى وجه الظلم.

“ثورة الفلاحين” ترجمة د. حسين مؤنس، أشعار مجدي الحمزاوي، دراماتورج حسام العجوز، موسيقى حسام الشريف، غناء بسنت شميس، إبراهيم فهمي، استعراضات خالد قنيدة، عمر البدري، استايلست حسام عبد الحميد، ديكور وأزياء محمد غانم، ومخرج منفذ محمد الشربيني.

أداء تمثيلي لكل من فريدة المصرى ،فوزي عبد الستار، ندى عمرو، هامي يسري، محمود زكريا، سارة أحمد، بسنت شميس، عصام عبد الحميد، أحمد الطناحي، عهد علي، عبد الرحمن صبري، هناء الششناوي،ريم أدهم، سارة محمد علي، أحمد الصعيدي، سمير نادر، عبده فاروق، أدهم مجدي، لوجين علي، ميادة نوار، محمد حافظ، ممدوح إبراهيم، زياد أدهم، حلا ربيع، ماسة أحمد، عبير نوار، سهى أيمن، محمود طارق، ملك مجدي، ياسمين رأفت، وريهام أحمد،كنزي قنديل ، بسملة سامح.

وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويقام بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.