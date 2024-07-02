نبيل دعبس: منشروع تطبين الترع حل سحري لعدم إهدار وفقد المياه

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ما تقوم به الدولة المصرية في مجال الحفاظ وترشيد مياه الري الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات.

وقال دعبس: إن الدولة قامت بعمل العديد من المشروعات القومية والهامه في هذا الاتجاه ولتنفيذ هذا الغرض، مشيدًا بمشروع تبطين الترع والمجاري المائية، قائلًا: إن هذا المشروع كان بمثابة حل سحري لعدم إهدار وفقد المياه خاصة في ظل الفقر المائي.

كما أشاد دعبس باتجاه الدولة الي تحلية مياة البحر واستخدامها في الزراعة عن طريق استخدام تكنولوجيا الطاقة الذرية، كما ثمن دعبس مبادرة البنك المركزي لتخصيص أكثر من 5 مليار ونصف الميار جنية لتقديمها ككقروض بنسبة فائدة أقل من 5% من أجل التحول إلى استخدام الري الحديث وشراء المعدات الخاصة به.

واستكمل: الملكية في مصر تفتت بعد ثورة 52 وهو ما جعلنا نواجه مشكلة حقيقية في استخدام الري الحديث، لأن الملكيات أصبحت صغيرة والتكلفة باتت كبيرة لذلك لابد من تجميع الملكيات مع بعضها البعض والاشترك في عمل منظومة للري الحديث خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الري، وناشد النائب وزارة الري من أجل تبسيط الاجراءات الخاصة لاستخراج تصاريح لدق الابيار للري والعمل علي تخفيض الرسوم الخاصة بذلك.