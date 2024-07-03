مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة اليوم تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين .. ودمج وزارات واستحداث أخرى

تعقد مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، اليوم« الاربعاء» بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يشمل التغيير الوزاري عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، ودمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة.حسبما قال مصدر حكومى مطلع لفضائية «إكسترا نيوز»

ولفت إلى أن «الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار».