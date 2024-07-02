تعرف على جدول مباريات دور الـ8 في «يورو 2024»

مع اقتراب بطولة يورو 2024 من نهايتها، بعد أن وصلت المسابقة فى مراحل خروج المغلوب إلى الدور ربع النهائى، والذى يشهد تواجد أقوى المنتخبات المشاركة فى البطولة، والتى يواجه بعضها بعضا فى مباريات قوية للمسابقة.

ومن أبرز تلك المواجهات ستكون بالتأكيد مباراة منتخب ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، فيما يواجهة منتخب البرتغال نظيره المنتخب الفرنسى وهى مباراة مرتقبة، وتجمع بين القائدين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

شارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتأهل إلى الدور الثانى «ثمن النهائى» أول وثانى كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

والمنتخبات المتأهلة لدور الـ8 فى «يورو 2024»، هى منتخبات كلًا من: إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إنجلترا، سويسرا، هولندا وأخيرًأ تركيا.

وسيكون جدول مباريات هذا الدور كالآتى:

الجمعة 5 يوليو

إسبانيا أمام ألمانيا فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة – ثم البرتغال أمام فرنسا فى العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فى نفس اليوم.

السبت 6 يوليو

إنجلترا سويسرا فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة – ثم هولندا أمام تركيا فى العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فى نفس اليوم.