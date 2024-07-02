بثنائية ديميرال.. تركيا تعبر النمسا وتتأهل لربع نهائى «يورو 2024»

تمكن المنتخب التركى من عبور الأبراج النمساوية، عن طريق المدافع التركى ميريه ديميرال، الذى سجل هدفين جاء أولهما فى الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول لمباراة، والثانى فى الدقيقة 59 من عمر المباراة، ليقود تركيا إلى الفوز 2-1 على النمسا أمس «الثلاثاء»، والتأهل للقاء هولندا فى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرةالقدم 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

تفوقت النمسا فى الاستحواذ على الكرة فى أغلب فترات المباراة، كما تفوقت فى الجانب الهجومى والبدنى والتسديدات، لكن تركيا كانت الأكثر استغلالا للفرص، وحافظت على تقدمها بالصمود أمام الضغط الهجومى الشرس للنمسا فى الدقائق الأخيرة من المباراة، التى أقيمت فى مدينة لايبزيج الألمانية.

وجاء هدفا تركيا إثر ركلتين ركنيتين من أردا جولر، وسجلهما ميريه ديميرال فى الدقيقتين الأولى و59، ثم ردت النمسا بهدف وحيد سجله ميخائيل غريغوريتش في الدقيقة 66.

وتلتقى تركيا فى دور الثمانية يوم «السبت» المقبل، فى برلين مع هولندا التى تأهلت بالفوز بثلاثية دون رد، على رومانيا فى وقت سابق أمس «الثلاثاء».