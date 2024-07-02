للمرة الثانية.. استبعاد كهربا من المشاركة فى المران الجماعى للأهلى 

استبعد المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، مهاجم الفريق محمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة فى مران الفريق الجماعى اليوم «الثلاثاء»، وذلك استعدادًا لمباراة الداخلية ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز «دورىNile».

وقد أدى «كهربا»، مرانًا منفردًا صباح اليوم «الثلاثاء» بعيدًا عن زملائه، مما يشير إلى احتمالية كبيرة لغيابه عن مباراة الداخلية.

ويأتي قرار كولر استبعاد كهربا تأديبيًا، بعد تصرفات اللاعب الأخيرة التى لم تتماشى مع تعليمات الجهاز الفنى.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء يوم «الخميس» المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ29 لمسابقة الدورى الممتاز 2023 /2024.

وعقد المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، محاضرة قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الداخلية، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس «الإثنين»، أمام طلائع الجيش تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلى، فيما أدى باقي اللاعبين البرنامج التدريبي كاملا والذى اشتمل على جزء بدنى وتدريبات الكرة.