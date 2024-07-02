قداسة البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا جابرييل والسفير النمساوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا والجزء الناطق بالألمانية بسويسرا، ومعه السفير النمساوى الجديد بالقاهرة السيد چورچ بوستينكر. وكانت فرصة للتعارف، كما جرى الحديث عن مصر والكنيسة القبطية وانتشارها في دول العالم، وزيارات قداسة البابا للنمسا.

حضر اللقاء وقام بالترجمة مانويل بغدي مستشار الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة النمسا. كما حضره الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.