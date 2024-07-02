“البيطريين ” تدعو لانعقاد الجمعية العمومية العادية الجمعة ٢٦ من يوليو الجارى بدار الحكمة

أصدر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة دكتور مجدى حسن ؛ بيانا، يوضح خلاله ابرز قرارات المجلس في جلسته الاخيرة بتاريخ 26 يونيو .

ومن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، في جلسته الأخيرة بتاريخ 2024/6/26، وتم الموافقة علي الآتي:

1- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين يوم الجمعة بتاريخ 2024/7/26 بدار الحكمة.

2- الموافقة علي تلقي طلبات الإعانات العلاجية والإجتماعية.

3- تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الحالة الإنشائية والحالة العامة لنادي النقابة ببور سعيد، على أن تكون اللجنة برئاسة د. عبد العزيز الجوهري وعضوية كلا من ( د. سارة عطا الله د/ أحمد طنطاوي د / الحسيني محمد عوض د/ ياسمين أبو الخير ) و مع إضافة عضو إداري و مالي و قانوني لإعداد تقرير مفصل عن وضع النادي وعرضه على مجلس النقابة .

4- الموافقة المبدئية علي إنشاء جمعية إسكان خاصة للأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فيما بعد.

5- ورود خطاب من مجلس الوزراء بشأن النظر في تعيين عدد من الأطباء البيطريين في خطة الحكومة.

6- تشكيل لجنة بشأن القرار الوزاري الخاص بالإشراف على عقود المزارع، مكونة من د.أحمد طنطاوي – د. الحسيني محمد عوض – د. أيمن حلمي – د. إيمان ماهر ) وذلك لدراسة موضوع عقود الإشراف البيطري على المزارع وعمل تقرير بكل المشاكل التي تخصه.

7- عرض وثيقة التأمين التكافلي ووثيقة التأمين العلاجي، حيث عرضت الشركة المقدمة لعرض وثيقة التأمين العلاجي وتم مناقشة العرض من قبل المجلس، كما قرر الموافقة علي تشكيل لجنة برئاسة د/ أحمد الخيري وعضوية كلا من ( د / شرف الدين فيصل – د/ أيمن حلمي – د / سارة عطا الله – د/ إيمان ماهر ) لدراسة العرض وتقديم تقرير و عرضه على المجلس.

كما عرضت الشركة المقدمة لعرض وثيقة التأمين التكافلي وتم مناقشة العرض من قبل المجلس، وتم تشكيل لجنة من كل من د. محمود عفيفي، د. الحسيني محمد عوض، د. هيثم جنيدي، د. أحمد طنطاوي، و د. أحمد حسين، لدراسة العرض و تقديم تقرير و عرضه على المجلس علي أن يكون اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٧/٢.

8- ناقش المجلس مقترح تأجير الوحدات البيطرية، حيث قرر المجلس الموافقة علي تشكيل لجنة برئاسة د محمود عفيفي وعضوية كلا من ( د / شرف الدين فيصل – د / أيمان ماهر – د / الحسيني محمد عوض – د/ ياسمين ابو الخير )، لدراسة الموضوع وتقديم تقرير لعرضه على مجلس النقابة وتم تحديد اجتماع اللجنة، يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/١ الساعة 3 عصراً بمقر النقابة.