نائب التجمع يطالب بخضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها الرقابة المالية

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إن إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة، بأن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو ذات مسئولية محدودة وذلك لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

واستكمل نائب التجمع كلمته بالجلسة العامة؛ مطالبًا بضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون رأس المال، باعتبارها شركات سوق رأس المال.

أيضًا ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على التحديات لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي، من خلال تشريعات تسمح بمرونة أكبر في التسجيل، لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا مع العقارات المسجلة.