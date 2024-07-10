الرى”: إنطلاق اولى الخطوات التحضيرية لإسبوع القاهرة السابع للمياه

انطلقت اولى الخطوات التحضيرية لإسبوع القاهرة السابع للمياه” من خلال إحتفالية “إجتماع شركاء التنمية – التحضير لإسبوع القاهرة السابع للمياه” حيث تتوجه مصر بالدعوة لكافة المنظمات والمؤسسات والأفراد من جميع أنحاء العالم للانضمام لإسبوع القاهرة السابع للمياه ٢٠٢٤ والمنعقد تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من ١٣ – ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ ، هذا الحدث الذى يعد حافزا للجميع لاتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي لهذه التحديات .

وسيتضمن الاسبوع مجموعة متنوعة من الأنشطة تتضمن الجلسات العامة والجلسات الفنية وورش العمل والموائد المستديرة والمعرض ، هذه الأنشطة التى ستوفر منصات تقدم رؤى متعمقة حول إدارة المياه وتعزيز تجارب التعاون وتطوير حلول مبتكرة لتحدياتنا .

وفي هذا العام سيستضيف إسبوع القاهرة للمياه، إسبوع المياه الأفريقي التاسع ، مما سيخلق فرص إضافية للتعاون عبر القارة الإفريقية والتى من شأنها زيادة التكامل وتعزيز التزامنا باستدامة المياه والقدرة على الصمود في أفريقيا وخارجها .