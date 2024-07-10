وزارة العمل: استمرار تسجيل العمالة غير منتظمة بعدد من الشركات بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، حملة تفتيشية مشتركة بين مكتب تفتيش العمل برج العرب ، ومكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب ، للتفتيش على العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل فى شركات : افياب للمنظفات ، و شركة ايزي كير ، وأسفرت عن حصر وتسجيل مايقرب من 100عامل والتابعين لـ 4 جهات تنفيذ عمل ” مقاول” وهم : مكتب الحمد ، ونسمات براديز ، والاياد للتعبئة ، و البدر للمقاولات ، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة العمل ومديرياتها على التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ، ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات ، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، بكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتوسع في قاعدة البيانات ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من فئة العمالة غيرالمنتظمة، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة ، وتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج ، لتسجيل وحصر تلك العمالة على أرض الواقع ، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى بالفعل تنفيذ توجيهات وزير العمل بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات ،وهو ما قامت به مديرية العمل ، مؤكداً على أنه ستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة ، كما أكد على أن يتم تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، وشارك بالحملة التفتيشية ، احمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، ومحمد السيد مدير مكتب التفتيش ببرج العرب ، المهندسة زينب حسن مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب ..