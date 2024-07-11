وزير الشئون النيابية: خطط تنفيذية وخطوات تفصيلية قدمتها الحكومة أمام لجنة البرلمان لمناقشة البرنامج

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني.

كما حضر من السادة نواب الوزراء نهاد علي شاهين – نائب وزير النقل، المهندس ماجد محمد متولي – نائب وزير النقل، المهندس وجدي شحات رضوان – نائب وزير النقل، يمنى أسامة البحار – نائب وزير السياحة والآثار.

وكشف المستشار أن الحكومة قدمت خطط تنفيذية وخطوات تفصيلية أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بمناقشة البرنامج، والتي خرجت بشكل ديمقراطي وأظهر فيها النواب ملاحظات جادة ومحل اعتبار الحكومة، ومن المعلوم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حكومة تحديات، تستهدف ضمن برنامجها الاهتمام بالسياحة والآثار والنقل والطيران المدني لمواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والتي لها أثر إيجابي على المواطن.