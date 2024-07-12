حنفي جبالي يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

على هامش مشاركته على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس والمُنعقد في روسيا الاتحادية، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع “تشاو له جي” رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين، مُشيداً بجهود القيادة السياسية في كلا البلدين في تعزيز التفاهمات المُشتركة والمُرتكزة على ضرورة الإرتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين، ومُثمناً الشراكة المصرية الصينية في العديد من المشروعات بمصر والاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أكد على حرص مصر على التعاون مع جمهورية الصين الشعبية من أجل دعم آليات العمل في تجمع بريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية المُعبرة عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية والإسهام في تحقيق السلم العالمي.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باعتبارها أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبما يكفل نقل وتبادل الخبرات وتنسيق الرؤى المُشتركة بين البرلمانين في كافة المجالات وحيال القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

من جانبه، ثمن “تشاو له جي” رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومصر، مُشيداً بجهود البلدين في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ومؤكداً حرص المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري بما يُمثل رافداً مهماً لتعزيز العلاقات بين الشعبين والبلدين الصديقين.