وزارة العمل: استمرار عمليات حصر وتسجيل “عمالة غير منتظمة ” بالقاهرة

استكملت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عمليات حصر عمالة غير منتظمة داخل الميادين فى المعادى بمحافظة القاهرة ،تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ،بالنزول إلى الميادين وأماكن تواجد العمالة ،لتسجيل العمالة غير المنتظمة ،والتوسع في قاعدة بياناتها ،ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه “الفئة”.. وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أن توجيهات الوزير جبران كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية ،بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات ،وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال الأيام الماضية ، حيث أسفرت الحملات الميدانية عن تسجيل تلك الفئة بالميادين العامة ، من خلال 4 حملات ميدانية في مواقع عمل مختلفة في مناطق مصر الجديدة ، وشرق مدينة نصر، والوايلي، والمعادى، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة …

يذكر أن الوزير جبران، وجه فى نفس السياق، بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل الميادين وأماكن تواجد تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، بحسب تصريحات الوزير جبران ..ويُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ،ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس..