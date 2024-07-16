وزارة العمل: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على دورات التدريب المجانية بالمنيا

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، استكملت فعاليات المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية على مهن التفصيل والخياطة ، والتطريز، وصيانة الحاسب الآلي ، بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ،حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 28 شاب وفتاة ، وذلك استعداداً لبدء الدورات التدريبية الجديدة ، فى إطار تنفيذ خطة التدريب للعام التدريبي الجديد 2024 / 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأفادت مدير المديرية أنها أشرفت على المقابلات الشخصية بحضور أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، مؤكدة على أن تلك التدريبات تأتي ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم ” ،على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية ، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل ..