وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجي الوحدة المتنقلة الجديدة بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجي الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة ببشاير الخير 2,1، على مهنة صيانة المحمول، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب بواقع ١٠٠ ساعة ، و اجتيازهم الاختبار النهائي النظري والعملي بقاعة المديرية ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، حيث بلغ عدد المتدربين 10 متدرب ومتدربة ، لتأهيلهم لسوق العمل داخل المحافظة ، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وفى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 التي تنفذها المديرية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ..

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأكد وكيل المديرية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة بالأسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة ، كما تقوم المديرية بتوفير فرص العمل اللائقة لهم ، منوهاً إلى اهمية البدء بمشروع صغير او متوسط لتوفير حياة كريمة لهم ، كما أشاد المتدربين بمدى الاستفادة من التدريب على مهنة صيانة المحمول وذلك لتحقيق أقصى استفادة للتأهيل لسوق العمل ، وحضر الفعاليات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب ، وداليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب .