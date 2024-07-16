وزارة العمل: بدء برامج التدريب المهنى المجانى على مهن التطريز اليدوي لفتيات أسوان
افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، اولي برامج التدريب المهني المجاني ، بمركز تدريب المحمودية التابع للمديرية ، علي مهنة التطريز اليدوي لعدد ٢٠ فتاة وسيدة ، جرى اختيارهم من خلال اجراء المقابلات الشخصية مع مراعاة الالتزام بالمعايير الاجتماعية في الاختيار ، والتي تم وضعها من خلال المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، لتوفير فرص تدريبية لمناطق حياة كريمة والاولي بالرعاية و ذوي الهمم لتحسين المستوي الاقتصادي لديهم من خلال تعلمهم بعض المهن التي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة و الالتحاق بفرص عمل بذات المجال متي توافرت ، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، مدة البرنامج ٣٦ يوم تدريبي تشمل التدريب علي المهارات الحياتية ثم التدريب الفني علي مهنة التطريز اليدوي مع حصول المتدرب علي بدل انتقال يومى ..
التعليقات متوقفه