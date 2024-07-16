وزارة العمل: بدء برامج التدريب المهنى المجانى على مهن التطريز اليدوي لفتيات أسوان

افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، اولي برامج التدريب المهني المجاني ، بمركز تدريب المحمودية التابع للمديرية ، علي مهنة التطريز اليدوي لعدد ٢٠ فتاة وسيدة ، جرى اختيارهم من خلال اجراء المقابلات الشخصية مع مراعاة الالتزام بالمعايير الاجتماعية في الاختيار ، والتي تم وضعها من خلال المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، لتوفير فرص تدريبية لمناطق حياة كريمة والاولي بالرعاية و ذوي الهمم لتحسين المستوي الاقتصادي لديهم من خلال تعلمهم بعض المهن التي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة و الالتحاق بفرص عمل بذات المجال متي توافرت ، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، مدة البرنامج ٣٦ يوم تدريبي تشمل التدريب علي المهارات الحياتية ثم التدريب الفني علي مهنة التطريز اليدوي مع حصول المتدرب علي بدل انتقال يومى ..

وأوضح فوزي صابر علي مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، فى لقائه مع مديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية ، وأضاف مدير المديرية أن الايام المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة البرامج المتفق عليها بين الجانبين وستكون علي مهن الملابس الجاهزة ، صيانة الحاسب ، صيانة المحمول، الطاقة الشمسية وسيتم الإعلان عنها علي الصفحة الرسمية ، وسيتم تلقي طلبات التقديم بمركز تدريب المحمودية تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية لانتقاء،افضل المتقدمين من الشباب من الجنسين ومن تنطبق عليهم المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار ، وقدمت المتدربات بالشكر لوزير العمل لحرصه علي دعم الشباب بالتدريبات اللازمة للدخول في سوق العمل ، كما تقدموا بالشكر لبرنامج الأغذية العالمى والقائمين على العملية التدريبية بالمركز على جهودهم لإنجاح الدورات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب ..