التصويت على منح الثقة للحكومة .. غدا

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا «الخميس»، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

يحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، ليعقب على المناقشات خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومته، ويكون قرار منح الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة متواصلة على مدار 6 أيام، استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات.