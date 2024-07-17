اجتماع طارئ بـ “البيطريين” لبحث مشكلة المعينين على الصناديق الخاصة.. اليوم مجدى حسن محذرًا لا نجد أطباء بيطريين فى الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة دكتور مجدى حسن، اجتماعا مع الأطباء المعينين على الصناديق الخاصة، اليوم الأربعاء، لاستعراض مشكلاتهم ومناقشتها لاقتراح حلول لها.

وطالب نقيب البيطريين، دكتور مجدى حسن، إعادة النظر إلى الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة وضرورة وضعهم ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مطالبا بتحسين بيئة العمل، وضرورة إجراء بعض التعديلات على التشريعات التى تتحكم فى القطاع، مشيرا إلى أن الوحدات البيطرية أصبحت خالية من الأطباء، مشددا على سرعة إعادة فتح ملف التعيينات الموقوف منذ سنوات طويلة خاصة فى ظل العجز الصارخ فى مختلف القطاعات البيطرية .

وأضاف أن عدد الأطباء البيطريين المعينين فى الحكومة لا يتجاوز الـ 5 آلاف طبيب، ويخرج كل عام منهم عدد على المعاش، محذرا: ” قد لا نجد أطباء بيطريين فى الحكومة خلال الـ خمس سنوات المقبلة، مطالبا بتعديل قانون نقابة البيطريين ليتواكب مع المعطيات الحديثة للمهنة.

وقد عقد حسن، اجتماعا مع دكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبحضور مدير عام الشؤون المالية بالهيئة، لبحث مشكلات الأطباء البيطريين، منها مشكلة الأطباء المعينين على الصناديق الخاصة، وملف الكادر الطبي والتبرعات لصالح النقابة، وخلال اللقاء أعرب شاهين عن حرص الهيئة على حل مشكلة الأطباء المعينين على الصناديق، مؤكدا أن الهيئة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل المشكلة، منها جهاز التنظيم والإدارة عدة مرات ومجلس النواب، واتفق الجانبان، على ترتيب لقاء مع وزير الزراعة الجديد، وذلك لدفع الموقف نحو الحل الإيجابي لمشكلة الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق، وحصول الأطباء البيطريين على حقوقهم، كما طالب الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، بسريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بكادر المهن الطبية وتعديلاته وقراراته على الأطباء البيطريين العاملين بجميع الجهات التابعة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة أسوة ومساواتهم بالأطباء البيطريين العاملين بوزراة الصحة دون تمييز، نظرا لكونهم أعضاء فى المهن الطبية ومن المُعينين بالجهاز الإدارى للدولة ويتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المرضى وغذائهم.

وطالب نقيب البيطريين، دكتور مجدى حسن، إعادة النظر إلى الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة وضرورة وضعهم ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مطالبا بتحسين بيئة العمل، وضرورة إجراء بعض التعديلات على التشريعات التى تتحكم فى القطاع، مشيرا إلى أن الوحدات البيطرية أصبحت خالية من الأطباء، مشددا على سرعة إعادة فتح ملف التعيينات الموقوف منذ سنوات طويلة خاصة فى ظل العجز الصارخ فى مختلف القطاعات البيطرية .

وأضاف أن عدد الأطباء البيطريين المعينين فى الحكومة لا يتجاوز الـ 5 آلاف طبيب، ويخرج كل عام منهم عدد على المعاش، محذرا: ” قد لا نجد أطباء بيطريين فى الحكومة خلال الـ خمس سنوات المقبلة، مطالبا بتعديل قانون نقابة البيطريين ليتواكب مع المعطيات الحديثة للمهنة.

وقد عقد حسن، اجتماعا مع دكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبحضور مدير عام الشؤون المالية بالهيئة، لبحث مشكلات الأطباء البيطريين، منها مشكلة الأطباء المعينين على الصناديق الخاصة، وملف الكادر الطبي والتبرعات لصالح النقابة، وخلال اللقاء أعرب شاهين عن حرص الهيئة على حل مشكلة الأطباء المعينين على الصناديق، مؤكدا أن الهيئة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل المشكلة، منها جهاز التنظيم والإدارة عدة مرات ومجلس النواب، واتفق الجانبان، على ترتيب لقاء مع وزير الزراعة الجديد، وذلك لدفع الموقف نحو الحل الإيجابي لمشكلة الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق، وحصول الأطباء البيطريين على حقوقهم، كما طالب الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، بسريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بكادر المهن الطبية وتعديلاته وقراراته على الأطباء البيطريين العاملين بجميع الجهات التابعة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة أسوة ومساواتهم بالأطباء البيطريين العاملين بوزراة الصحة دون تمييز، نظرا لكونهم أعضاء فى المهن الطبية ومن المُعينين بالجهاز الإدارى للدولة ويتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المرضى وغذائهم.