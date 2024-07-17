مجدى حسن:   نقابة الأطباء البيطريين لها دور أساسى فى الانضمام للمجلس الصحى المصرى

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، بالتعاون مع المجلس الصحى المصرى ، أولى لقاءاتها مع الخريجين وممثلي النقابات الفرعية ومجلس النقابة لشرح اختبارات مزاولة المهنة، وآلياتها، والمنتظر بداية تطبيقها على خريجى كليات الطب البيطرى 2024.

ورحب الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بالحضور، مؤكدا على حرص النقابة على التواصل مع كافة أعضائها والخريجين وتوضيح كل ما يتعلق باختبارات مزاولة المهنة، خاصة أن النجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى، يعد شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون، والتى نصت على أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مثمنا استجابة الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري على عقد تلك اللقاءات لخدمة الأطباء البيطريين.

من ناحيته، طمأن الدكتورمحمد لطيف، الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصري، الأطباء البيطريين بخصوص امتحانات مزاولة المهنة، مؤكدا أن الامتحان “سهل” حيث يتم وضع أسئلة فى مستوى الطالب “العادى”، مشيرا إلى أن الامتحان يُطبق على 6 تخصصات صحية، من بينها: الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعى، التمريض، والطب البيطرى، موضحا أن خريجى كليات الطب البشرى بدأ تطبيق الاختبارات عليهم بداية من عام 2020، أى منذ 4 سنوات، ولم يتم رصد أية مشكلات أو شكاوى.

وأوضح لطيف، أن نقابة الأطباء البيطريين كان لها دور أساسى فى طلب الانضمام للمجلس الصحى المصرى حيث أنها لم تكن مدرجة فى بداية إعداد قانون المجلس، لافتا إلى أن هدف الدولة من القانون هو إيصال رسالة للداخل والخارج تؤكد أن الخريج كفء قادر ومؤهل لممارسة العمل الإكلينيكى كل فى تخصصه، خاصة أن كثيرا من دول العالم المتحضرة تُجرى بالفعل اختبارات لمزاولة المهن للعاملين بالتخصصات الطبية.

وأضاف: أن نسبة النجاح فى الامتحانات من 50%، والقلة القليلة من الطلاب يتم استبعادها، ويمنح الطلاب فى هذه الحالة فرصة لإعادة الاختبارات بعد 4 أشهر، حيث يمنح للطالب 7 محاولات لاجتياز الامتحانات، مقسمين إلى 4 مرات تجريبية للتدريب و3 اختبارات فعلية، كما أننى أؤكد أن الامتحان سهل جدا، ولا داعى للرهبة من اختبارات مزاولة المهنة.

وذكر الدكتور إيهاب كمال المنسق العام للجان العليا لامتحانات مزاولة المهنة بالمجلس الصحى المصرى، خطوات التقدم للاختبارات، موضحا أن المجلس الصحى المصرى يستقبل فى البداية بيانات خريجى الكليات لتسجيلها، ثم يأتى دور الطلاب فى الدخول على الموقع الرسمى للمجلس للتسجيل بالامتحانات، وسداد الرسوم من خلال طرق السداد المختلفة إلكترونيا، لافتا إلى أنه سيتم متابعة الطالب طوال فترة الامتحان من خلال كاميرا الكمبيوتر، للتأكد من أن سجل البيانات هو نفسه من يؤدى الاختبار؛ وأشار كمال، أن الاختبار يعتمد على قياس المهارات الإكلينيكة المكتسبة فقط، بعيدا عن المناهج التى تم تدريسها، للتأكيد على أهمية الجانب العملى.

فيما أوضح الدكتور أشرف سعده عضو اللجنة العليا لإعداد اختبارات مزاولة المهنة، خطوات إجراء اختبار مزاولة المهنة فى نقاط، على النحو التالى:

1- سيتم تطبيق الاختبارات على خريجى كليات الطب البيطرى لعام 2024 فقط وما يليها، ولن يُطبق القانون بأثر رجعى على الدفعات السابقة.

2- الامتحان سيُجرى 3 مرات سنويا خلال شهور “أكتوبر، فبراير، يونيو”، ويُعلن عنها قبل موعد عقدها بشهر على الأقل على الموقع الرسمى للمجلس الصحى.

3- يحق للخريج الدخول ثلاث مرات للاختبارات فى الدور الواحد.

4- يتم إجراء الامتحان من خلال كمبيوتر مزود بكاميرا، وفى حالة ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للامتحان يتم إبلاغ اللجنة المسئولة قبل انعقاد الامتحان بأسبوعين على الأقل.

5- مدة الامتحان ساعة ونصف، وعدد الأسئلة 50 سؤال.

6- الحد الأدنى لاجتياز الامتحان، يكون بتحقيق 50% من درجة الامتحان، والنتيجة تكون إما بالنجاح أو الرسوب.

7- الامتحان مصمم لقياس قدرة الخريج على تطبيق

المعارف الإكلينيكية، ونظام الاختبار، هو: الاختيار من متعدد.

8- يتم تسديد رسوم الامتحان بقيمة “200 جنيه” للدور

الأول إلكترونيا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب البيطرى، لجدية حضور الامتحان.

9- لن يحصل الخريج على كارنيه مزاولة المهنة من النقابة قبل اجتياز الاختبارات بالمجلس الصحى المصرى.