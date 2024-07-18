كلمات فضفاضة دون ألية تنفيذ.. بلال يرفض برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه لبرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ورفض الحزب منح الثقة لحكومته.

وقال بلال في كلمته بالجلسة العامة، بحضور رئيس الوزراء والوزراء الجدد: في الشهر الماضي وافق مجلس النواب على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وصدر بشأنهم قوانين، واليوم تأتي حكومة جديدة لتحصل على ثقة مجلس النواب لتطبق خطة لم تضعها في الأساس، وتابع بلال: “دي حاجة غريبة.. حكومة جديدة جايه لتنفيذ برنامج حكومة مقالة.. حكومة تحديات جايه تنفذ برنامج من صنعوا الأزمة”.

ووصف نائب التجمع برنامج الحكومة بأنه “برنامج بلا خطة” وأنه كلمات فضفاضة وشعارات دون أي آلية للتنفيذ، كما أنه برنامج بلا خطة، وتابع: “لم يجبنا البرنامج كيف ستواجه الحكومة طوابير الجوع أمام أفران العيش، ولا طوابير المرضى أمام صيدليات التأمين الصحي، ولا طوابير الفقر في كل مكان، ولا كيف سيتعامل مع حرية الصحافة الغائبة، ولا الشفافية المفقودة”

وأضاف البرلسي: “الحكومة تبدأ دورتها دون أن تجيب عن موقف حقل ظهر وحقل ريفين وأسباب انهيار الإنتاج فيهما، الأمر العجيب أن البرنامج الحكومي يستهدف تصدير مواد بترولية بقيمة 8 مليار دولار، بينما في 2022 كنا نصدر بـ18 مليار دولار”!

وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وتناقش الجلسة العامة التقرير النهائي حول برنامج الحكومة الجديدة عن الفترة (2024-2027) في ضوء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها لمناقشته، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليعقب على المناقشات.

وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، اجتماعات مكثفة في حضور الوزراء الجدد لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حيث عقدت اللجنة جلسات مكثفة لمدة 6 أيام، من 10 وحتى 15 يوليو الجاري، ووضعت تقريرها النهائي في 59 صفحة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته اليوم الخميس بالجلسة العامة.