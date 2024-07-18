أصغر لاعب يشارك فى الدورى الأمريكى لكرة القدم بعمر الـ«14» عاما

أصبح كافان سوليفان، أصغر لاعب يشارك فى مباراة بالدورى الأمريكى لكرة القدم عبر التاريخ بعمر الـ«14» عاما و293 يوما، عندما شارك بديلا مع فريق فيلادلفيا يونيون أمس «الأربعاء».

وشارك اللاعب سوليفان فى الدقيقة 85 من المباراة، التى أقيمت على أرض فريقه أمام نيو إنجلاند ريفوليوشن، بعد دقيقة من تسجيل شقيقه الأكبر كوين سوليفان «20 عاما» الهدف الأخير فى المباراة التى فاز فيها فريق فيلادلفيا 5 -1.

ويعد كافان سوليفان أصغر بـ13 يوما عن حامل الرقم القياسى السابق فريدي أدو، الذى شارك للمرة الأولى مع فريق دى سى يونايتد فى 2004 بعمر 14 عاما و306 أيام.

وأصبح هذا رقما قياسيا فى جميع رياضات الفرق الجماعية الأمريكية بشكل عام، وأيضا فى الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يعتقد أن إيفان نوانيري هو أصغر لاعب يشارك فى مباراة عندما شارك مع أرسنال وهو يبلغ 15 عاما و181 يوما.

وقال كافان سوليفان: «إنه أمر رائع أن أحمل الرقم القياسى بالنسبة للعمر، هذه هى البداية فقط، أنا سعيد للغاية لأننى حققت هذا، ولكن هذه مجرد البداية، هناك رحلة طويلة تنتظرنى، وأعلم أن الأمر متعلق بأين سأنتهى، ليس فقط من أين بدأت».

وتابع كافان سوليفان: «لذلك سأواصل العمل فقط، والتطور هنا، تركيزى الرئيسى على فيلادلفيا والموسم الذى ينتظرنا».

ووقع سوليفان على عقد قياسى فى الدوري الأمريكى للاعب محلى فى مايو الماضى، والذى قيل إنه يتضمن شرطًا أن بإمكانه الرحيل لفريق مانشستر سيتى الإنجليزي عندما يبلغ 18 عاما.

ولم يتم التأكد من هذا الشرط بشكل رسمى، ولكن سوليفان قال: «إن التعاون بين فيلادلفيا ومجموعة مانشستر سيتى كان سببًا رئيسيًا فى توقيعه على الصفقة القياسية.