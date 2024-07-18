خطة حكومية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. اقتصاديون: التعامل بشكل قطاعي الأفضل.. وضرورة وجود بيانات تفصيلية وإطلاق مبادرات حكومية
تحقيق: محمد مختار
أكد اقتصاديون أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها، فإن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة من الخطوات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مطالبين الحكومة بتبني سلسلة من الآليات والسياسات لتحقيق هذا الهدف، بما يشمل إصلاحات هيكلية وتشريعات جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات التشغيل وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة.. موضحين أن الآليات الحكومية لحل هذه المشكلة يجب أن ترتكز على عدة جوانب أساسية، منها توفير الدعم المالي الميسر للمستثمرين الراغبين في إعادة تأهيل المصانع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتبسيطها لتقليص الوقت المطلوب للتراخيص والموافقات اللازمة، كما تتضمن الآليات تشجيع الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، مع إنشاء آليات لحل النزاعات والخلافات التي تعترض عمليات إعادة التشغيل، سواء كانت بين الشركاء أو بين الشركات والحكومة.
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