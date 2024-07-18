اتحاد المستثمرين: مشكلة التمويل التحدي الرئيسي للمصانع المتعثرة
أكد أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الخطوة الأولى في عملية تشغيل المصانع المتعثرة هي الحصول على بيانات دقيقة وشاملة عن حالتها الحالية، موضحا أن هذه البيانات بداية العمل الفعلي على إعادة تشغيل هذه المصانع، بجانب أهمية تحليل الوضع الحالي وتقييم الاحتياجات والتحديات التي تواجهها، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنية، لتسهيل هذه العملية وتوفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع، مما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
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