” التعليم: إنطلاق الدور الثانى لـ الدبلومات 3 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان للعام الدراسى 2024، حيث تنطلق يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل، ويتم عقد الامتحانات وفق الجداول المعلنه من قبل الوزارة.

واوضحت الوزارة ، أعداد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى 197 ألف و817 طالب وطالبة .

وقد تم إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%، فيما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33% ، وعدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9%، ومتوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%.