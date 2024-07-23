الشيبى يشعل غضب جماهير الأهلى ويقول: «والدتى أشرف من أى كان كيفما كان»

دخل مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي فى مناوشات مع جماهير الأهلى بعد طرده من مواجهة فريقه ضد «المارد الأحمر» مساء أمس «الاثنين»، لحساب الجولة الـ31 من الدوري المصرى.

وأشهر الحكم الألمانى فيليكس تسفاير، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الشيبى في الدقيقة 80 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR»، وذلك بسبب تدخل المدافع المغربى بعنف على قدم نجم الأهلى حسين الشحات.

وأثناء خروجه من الملعب، أطلقت جماهير الأهلى هتافات وصافرات استهجان ضد الشيبى ليرد عليهم الأخير برفع قميص نادىي بيراميدز وتوجيه إشارات مستفزة.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد، ليرفع «المارد الأحمر» رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثانى، وتتبقى له خمس مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة فى الصدارة، وله ثلاث مؤجلات.

يذكر أن مواجهة بيراميدز والأهلي التى أقيمت يوم 23 يوليو 2023 بالدورى المصرى، شهدت اعتداء الشحات على الشيبى بالصفع على وجهه عقب نهاية اللقاء، وهى الواقعة التى أثارت جدلا واسعا، وتم تغريم الشحات حينها 20 ألف جنيه مصرى بجانب إيقافه مباراتين من جانب رابطة الأندية، كما تم تغريمه من جانب ناديه الأهلى بعقوبة مالية ضخمة.

ولكن الشيبي قرر اللجوء للقضاء المصرى ضد الشحات بتهمة الإهانة والضرب، وحصل على حكم بحبس لاعب الأهلى لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أى نشاط إدارى لمدة خمسة أعوام فى أى جهة رياضية، وهو الحكم الذى يستأنف ضده الشحات حاليا.

وبعد المباراة، خرج الدولى المغربى محمد الشيبى عن صمته، ورد على منتقديه عقب تدخله العنيف على حسين الشحات نجم النادى الأهلى، قائلًا: «والدتى أشرف من أى كان كيفما كان ولم أتعود فى حياتى على طأطأة الرأس أمام أيا ما كان ».

وتعتبر هذه حلقة جديدة فى خلاف الشيبى والشحات وذلك بعد أن لجأ الشيبى للمحاكم المدنية، لرفع دعوى قضائية ضد الشحات، وتجنب اللاعب المغربي مصافحة لاعب الأهلي قبل بداية المباراة في إطار الخلاف ذاته.