نائبة بالشيوخ: المرأة في عهد الرئيس السيسي تعيش عصرها الذهبي

أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش عصرها الذهبي، في ضوء المكتسبات التي حصدتها خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت في تولي المناصب القيادية الهامةوباتت في دائرة صناع القرار، فلم يقتصر دورها على الجانب الاجتماعي، وذلك إيمانا بدورها مصر في قيادة الوطن مثلما تقود الأسرة المصرية.

وأضافت “هلالي”: أن الدولة نجحت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التمكين والحماية منها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، ولعل أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تهدف إلى إدماج احتياجات نساء مصر في جميع الأطر السياسية والتشريعية، بدءا من الدستور المصري والقوانين، بالإضافة إلى تولي المرأة مناصب سياسية لم تكن حافظت علي توليها من قبل وكسر الحواجز الزجاجية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل في الهيئات الحكومية والقضائية المختلفة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة لعبت دورا كبيرا في تنمية المهارات الرياضية للفتيات، مشيدة بتنظيم الوزارة فعاليات ملتقى فتيات الصعيد، تحت شعار “صوتهن.. قوة”، لإلقاء الضوء علي إنجازات المرأة في كافة المجالات، كما يؤكد أيضا على جهود الدولة في تمكينهن بمختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية، والقضاء على أغلب المشاكل المجتمعية التي كانت تمثل عائقا أمام الفتيات للانطلاق نحو المجالات المختلفة سواء في سوق العمل أو ممارسة الألعاب الرياضية التي كانت تقتصر على الرجال فقط.

وأوضحت النائبة أن الدولة منحت الفتيات خاصة في قرى صعيد مصر الفرصة للاندماج المجتمعي والمشاركة في كافة الأنشطة، التي انحصرت على فتيات المدن، فقد ترجمت الدولة مبادئ المساواة وعدم التمييز بسبب النوع، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ سنوات، لافتة إلى أن هذه الطفرة التي تحققت في ملف تمكين المرأة سنجني ثمارها قريبا، بإعداد جيل قوي قادر على تمثيل اسم مصر في كافة البطولات الدولية.

وقد أقيم ملتقى فتيات الصعيد برعاية وزارة الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتورة داليا عاطف، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة رشا حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتورة رانيا يوسف، مستشار التدريب بالمجلس العربي الأفريقي، سمية بهاء، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمنيا، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الوزارة.