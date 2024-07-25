مطران إيبرشية قبرص والخليج الأسقفية يشارك في اجتماع القساوسة بمصر

افتتح اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اجتماع القساوسة الشهري، بحضور المطران شون مطران إبروشية قبرص والخليج الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأ اليوم بصلوات القداس الإلهي، من ثم تحدث المطران شون في كلمته على ضرورة أن يكون لدى كل فرد رؤية استراتيجية واضحة لمستقبله، وأن يعرف كيفية التعرف على رؤية الله لحياته، كما شدد على أن الرؤية الحقيقية للكنيسة يجب أن تُستمد من رؤية الله وحده.

من جانبه شدد المطران شو على أهمية أن يكون لدى كل مؤمن رؤية واضحة لأهدافه في الحياة، مضيفًا: “علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي نريد تحقيقه حقًا؟ وللإجابة على هذا السؤال، يجب أن نتمتع بحكمة تمكننا من التمييز بين الأولويات، وأن نكون حكماء في خدمة الآخرين، كما يجب أن نتمسك بإيماننا الصادق بالسيد المسيح الذي يمدنا بالقوة والإرشاد.