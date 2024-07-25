البرلمان يسأل الحكومة بشأن خطتها لإنتاج السيارات الكهربائية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل، والكهرباء، بشأن خطة الحكومة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال النائب في سؤاله: شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدل الإقبال علي السيارات الكهربائية في بعض الدول بالتزامن مع التوسع في إنتاجها وإعلان عدد من الدول عن حوافز تشجع الإقبال عليها، وذلك لما لها من مميزات في الحفاظ على البيئة وتوفير الوفود.

وتابع: توجد جهود مصرية نحو إنتاج السيارة الكهربائية خلال الفترة الماضية، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي ظل ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من أزمة طارئة في الكهرباء بسبب إمدادات الغاز، طرح البعض تساؤلات حول مستقبل السيارات الكهربائية في مصر حال استمرار مثل تلك الأزمات الطارئة أو تكرار ها في أوقات قادمة.

ووجه عضو مجلس النواب سؤالًا للحكومة عن خطتها للإسراع في إنتاج السيارات الكهربائية وكذلك مستقبل تلك السيارات في ظل أزمة تخفيف الأحمال.