محافظ القليوبية يستقبل وزير التربية والتعليم خلال زيارة ميدانية لعدد من مدارس المحافظة

استقبل ايمن عطيه محافظ القليوبية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بديوان عام المحافظة، اليوم؛ لعقد اجتماع بمديري الادارات التعليمية بالمحافظة وتفقد عدد من المدارس .

وعقد الوزير اجتماعا مع مديري الادارات ثم تفقد مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها تليها تفقد مدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمدينة بنها ورحب محافظ القليوبية بوزير التربية والتعليم في زيارته للمحافظة، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة في دعم العملية التعليمية وتشجيع الطلاب والمعلمين. وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها الوزير لتطوير التعليم في مصر، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة.