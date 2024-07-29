شيكابالا والجزيرى ومحمد عاطف فى هجوم الزمالك أمام ذئاب الجبل

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، التشكيل الذى سيلعب به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

حراسة المرمى: محمود الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثى – أحمد رفاعى – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم “إيشو”.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيرى – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدى وحسن أبو المعاطى ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح زكى وسامسون أكينيولا.