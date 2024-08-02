رغبة اللاعب و3 أسباب تُقرّب الأهلى الحصول على توقيع نجم الإسماعيلى

شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع نظيره الإسماعيلي تقدم ملموس بشأن حصول الأخير على خدمات عمر الساعى لاعب الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض مسئولو الأهلى على النادى الإسماعيلي ضم عمر الساعى مقابل 25 مليون جنيه بجانب 20 % من إعادة نسبة البيع بجانب رحيل بعض لاعبى الأحمر للدراويش يتم الاتفاق عليهم خلال الأيام المقبلة.

ويستند الأهلى فى مفاوضاته مع الإسماعيلى على رغبة اللاعب الذى أبلغ مسئولو الدراويش أنه يرغب فى اللعب للأهلى دون أى نادى آخر فى مصر.