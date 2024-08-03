” عاشور”: منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع وتضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية

استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تتميز بتنوعها الكبير موضحًا أن المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة تتضمن: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

وفيما يلي قائمة بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية: وتضم (27) جامعة حكومية ثانيًا: الجامعات الخاصة:وتضم (32) جامعة خاصة الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، رابعا جامعات باتفاقيات دولية:وتضم (6) جامعات

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة العربية المفتوح، سادسًا: أفرع الجامعات الأجنبية:

تم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية

سابعًا: الجامعات التكنولوجية:تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (10) جامعات تكنولوجية ثامنًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي :أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تاسعًا: المعاهد العالية:

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (206) معهدًا، المعاهد الخاصة العالية الهندسية:تضم (55) معهدًا، المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية):

وتضم (71) معهدًا، المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:وتضم (19) معهدًا،

المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:وتضم (9) معاهد،

المعاهد الخاصة العالية الزراعية:وتضم (2) معهدًا. عاشرًا: الكليات التكنولوجية.