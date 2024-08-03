الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من مليون و943 ألف خدمة مجانية خلال يومين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم مليون و943 ألفا و158 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 2 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس الجمعة 405 آلاف و928 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 111 ألفا و578 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 101 ألف و279 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 66 ألفا و422 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و430 خدمة، بالإضافة لتقديم 39 ألفا و816 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 7 آلاف و357 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 1289 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 21 ألفا و249 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال 4 آلاف جهة متعاقدة مع التأمين، لخدمة المنتفعين.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و174 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 5 آلاف و103 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ40 ألفا و231 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».