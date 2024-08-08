منتخب المغرب يكتسح مصر في أولمبياد باريس 2024 ويحقق برونزية تاريخية 2024

حصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية لأول مرة فى تاريخ مشاركاته بمنافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وحقق المنتخب المغربى فوزا ساحقا على منتخب مصر بنتيجة 6-0، مساء اليوم “الخميس”، فى مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.

المباراة شهدت إصابة في وقت مبكر للجناح المصرى أحمد سيد “زيزو”، ليتم استبداله بعد 12 دقيقة فقط، حيث بدا تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية.

وتمكن منتخب المغرب من التقدم بهدف أول عن طريق عبدالصمد الزلزولى، بعد مرور 23 دقيقة على بداية اللقاء، وذلك عبر تسديدة متقنة فى أقصى الزاوية اليمنى.

وبعد نحو 4 دقائق، عزز سفيان رحيمى تقدم المغرب بهدف ثانٍ من ضربة رأسية، عجز الحارس حمزة علاء عن التصدى لها.

وفى مستهل الشوط الثانى، أضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب، ليعقد مهمة مصر فى العودة للقاء، قبل أن يعزز الأسود تقدمهم بالرابع والخامس عبر رحيمى وأكرم النقاش (ق 64 و73).

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، تمكن أشرف حكيمى من إضافة الهدف السادس للمغرب، ليعمق جراح المصريين.