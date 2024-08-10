سارة سمير تهدى مصر ثانى ميدالية فى أولمبياد باريس

أحرزت لاعبة رفع الأثقال المصرية سارة سمير (26 عاما) الميدالية الفضية فى وزن 81 كيلوجراما فى رفع الأثقال للسيدات بأولمبياد باريس اليوم “السبت”.

وخطفت النرويجية كواندا سولفريد الميدالية الذهبية برقم أوليمبى جديد بعدما رفعت 275 كيلوجراما، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نيسى داخوميس من الإكوادور.

وتهد هذه الميدالية، هى الأوليمبية الثانية فى مسيرة سارة، التى أحرزت برونزية وزن 69 كلج فى أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وهذه ثانى ميدالية لمصر فى أولمبياد باريس، بعد برونزية محمد السيد فى سلاح سيف المبارزة، التي حصدها فى الأسبوع الأول من الألعاب.

ونجحت سارة سمير فى رفع 268 كيلوجراما فى المجموع الإجمالى.