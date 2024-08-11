وزيرا الرى والزراعة يتفقدان مركز الخدمات والتجمع التنموي بمحافظة شمال سيناء

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وعلاء فاروق؛ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد الموافق ١١ اغسطس ٢٠٢٤ لمحافظة شمال سيناء لتفقد مركز الخدمات والتجمع التنموي بموقع النثيلة بقسم نخل بمحافظة شمال سيناء ، ثم تفقد موقع الحمة بمركز راس سدر بمحافظة جنوب سيناء .

وقد كان فى إستقبال الوزيرين اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الذى أعرب عن ترحيبه بالوزيرين ، والتأكيد على حرصه على التعاون معهما فيما يخدم المنظومتين المائية والزراعية بالمحافظة .