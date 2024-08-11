” الشربيني “: البدء فى تنفيذ مشروعات إنشاء الطرق والمرافق الداخلية بمنطقة الرابية بالشروق

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء فى تنفيذ مشروعات إنشاء الطرق والمرافق الداخلية بمنطقة الرابية، والتى تقع ضمن المناطق المضافة لمدينة الشروق والجاري توفيق أوضاع المواطنين بها.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لموقف توفيق الأراضي المضافة لمدينة الشروق، حيث الشربيني، على دفع العمل بالمشروعات والمتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمناطق المضافة للمدن الجديدة لسرعة تنميتها وتوفيق أوضاع المواطنين بها، والتأكيد على الشركات المنفذة بالالتزام بالاشتراطات والدقة والمواصفات الفنية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، أضاف محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المشروعات تهدف إلى تنفيذ أعمال شبكتى الصرف الصحى ومياه الشرب، وتمهيد الطرق للمجاورات السكنية الواقعة بالقطاع الجنوبى، وهى المجاورات (1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 9)، بإجمالى 1950 قطعة أرض، وذلك فى إطار دفع أعمال توفيق الأوضاع لحائزى الأراضى بمناطق الامتداد بمدينة الشروق، واستكمالاً لخطة التنمية بالأراضي المضافة للمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم الانتهاء من إصدار التصاريح والتنسيقات مع الجهات الخارجية ودخول المعدات الموقع والبدء فعلياً فى التنفيذ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تأتى بعد الانتهاء من تنفيذ خط مياه نقية رئيسي وتمهيد الطرق بالمداخل الخاصة بمنطقة الرابية طبقاً لخطة العمل.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم الإعلان عن موعد تسليم قطع الأراضى لمقدمى الطلبات تباعاً طبقاً لتطور الأعمال بمشروع الطرق والمرافق، مضيفاً أنه سيتم نشر جداول بأرقام القطع ومواعيد التسليم لكل قطعة على الموقع الرسمى للجهاز.

وفي سياق متصل، تفقد محمد السيد عبد المقصود، ومسئولو الجهاز، موقع 11عمارة بمشروع سكن مصر بالواجهة الشرقية للمدينة، وكذا مشروع تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلا دراسيا، والتي تقع بمركز خدمات المنطقة الخامسة الحي الثامن بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز خلال جولته أعمال التشطيبات من محارة داخلية، وكذا الواجهات الخارجية والمداخل لبعض عمارات الموقع، وتنفيذ أعمال النجارة والدهانات والسيراميك داخل الوحدات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المشروع سيوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، وأن الموقع الحالي للـ11 عمارة هو المكمل للمشروع الذى يحتوى على 105 عمارات بإجمالي 2520 وحدة سكنية، وتم تسليم 2100 وحدة للمواطنين عبر الطروحات السابقة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، بعض التشطيبات النهائية بمختلف البنود بمشروع المدرسة، موضحاً أن المدرسة الجاري تنفيذها مكونة من دور أرضى و3 أدوار متكررة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5670 م2، وتضم إلى جانب الفصول الدراسية غرفا إدارية والمعامل وغرفا للأنشطة المدرسية والخدمات وملعبا للأنشطة الرياضية.