الأهلى يواصل انتصاراته بعد حسم الدورى ويفوز على زد إف سى بثنائية

حقق النادى الأهلى فوزه الـ21 فى بطولة الدورى الممتاز، بالفوز على ضيفه زد بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق كهربا فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثانى فى الدقيقة 63 من عمر اللقاء، فيما قلص مصطفى سعد ميسى النتيجة لصالح زد فى الدقيقة 87.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين مع تبادل للاستحواذ على اللعب، خاصة فى ظل حسم الأهلى للقب الدورى، والمشاركة فى مواجهة الليلة بعدد كبير من البدلاء والشباب.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضد عمر كمال، مدافع الأهلى، لصالح زد أهدرها عبد الله بكرى فى الدقيقة 21 من عمر المباراة بعدما سددها قوية فى القائم الأيمن لمصطفى مخلوف حارس الأهلى الشاب.

وفي الوقت المفضل للأهلي، سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (45+3)، بعد ركلة ركنية ارتدت من حارس مرمى زد أمام كهربا أمام مرمى فسددها قوية فى العارضة وسكنت الشباك.

وفى الشوط الثانى لجأ المدير الفنى لنادى زد مجدى عبد العاطى، لدكة البدلاء ودفع بثلاث تغييرات دفعة واحدة بحثًا عن العودة فى النتيجة، ولكنه اصطدم بعقبة النقص العددى بعدما تعرض لاعبه على جمال للطرد فى الدقيقة 49، عقب حصوله البطاقة الصفراء الثانية.

استغل الأهلى النقص العددى وفرض سيطرته على اللعب، ولكن لاعبوه أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى على لطفى، حارس مرمى زد، حتى جاءت الدقيقة 63 والتى شهدت الهدف الثانى للأهلى عن طريق أحمد عبد القادر الذى انطلق بالكرة من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد فى الزاوية اليسرى لعلى لطفى.

حرص لاعبو نادى زد على عمل ممر شرفى للاعبى الأهلى، قبل مباراة الفريقين، بعدما حسم الأهلى لقب الدورى للمرة الـ44 فى تاريخ النادى.

كما حرص المدير الفنى لنادى زد مجدى عبد العاطى، ومدير الكرة بنادى زد وليد صلاح الدين، على تقديم درع تذكارى لنظيريهما فى النادى ألأهلى سامى قمصان وخالد بيبو، نظرًا لسفر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى لحصوله على إجازة.

وبفوزه فى مباراة الليلة، رفع الأهلى رصيده للنقطة 84، معززًا موقعه فى صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 47 فى المركز السابع.

وأكد الأهلى تتويجه بالدورى للمرة 44 بعدما وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه بيراميدز إلى 8 نقاط، مع تبقى مباراة واحدة فقط لبيراميدز، فيما تتبقى للأهلى مباراتين.