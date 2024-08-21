وزير التموين  ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات يتابعون الاستعدادات النهائية لافتتاح معارض أهلا مدارس

التقى الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية ب” أحمد الوكيل” – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور ” علاء عز” الأمين العام للاتحاد و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و رؤساء الغرف التجارية المصرية علي مستوى كافة محافظات الجمهورية، وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكداً حرصه الدائم على زيارة مقر الغرفة التجارية بكل محافظة يقوم بزيارتها في جولاته الميدانية.

وفي ذات السياق أطلع الوزير على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض “أهلا مدارس” والذي يقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية والسادة المحافظين، وشدد على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبه والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والمعرض هذا العام سوف يشهد إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة.

ومن جهة اخرى اطمئن الدكتور شريف فاروق وزير التموين على موقف توافر السلع الأساسية بكل المحافظات ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام عمل معرض آهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل محافظة والمقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل.

كما شدد فاروق علي أهمية قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات ومع المحافظين بإقامة معارض دائمة للسلع الغذائية لاستدامة توافر واتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية وبما يساهم في ضبط الأسعار والأسواق، مع زيادة معدلات ضخ السلع بكميات أكبر في المواسم والمناسبات المختلفة والتي تشهد فيها زيادة معدلات الطلب والاستهلاك.