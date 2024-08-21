البابا تواضروس يزور كنيسة العذراء والثلاث مقارات بالهانوڤيل بالإسكندرية

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بمنطقة الهانوڤيل التابعة لقطاع كنائس غربي الإسكندرية. واستقبل قداسته لدى وصوله نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، وكهنة الكنيسة وعدد كبير كهنة قطاع غربي الإسكندرية.

كما كان في استقبال قداسة البابا نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.