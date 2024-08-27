” المحامين” تتلقى خطابًا من مجلس النواب بموعد عقد جلسات لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.

وجاء ذلك ردا على الاجتماع العاجل الذى عقده علام مع نقباء النقابات الفرعية لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية بعد التحفظ على ما جاء فيه من عوار قانونى ودستورى فى كتيرا من مواده ، وطالبت نقابة المحامين اعادة مشروع القانون لدراسته وإجراء حوار بشأنه مع المجتمع القانونى بكافة طوائفه.

وتضمن خطاب مجلس النواب ، ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:

الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

الإثنين 2/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

الثلاثاء 3/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

وإذ تود اللجنة الاستئناس برأي سيادتكم في هذا الشأن، برجاء التفضل بحضور هذه الاجتماعات أو ندب من ترون.

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