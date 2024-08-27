فى استفتاء رابطة الأندية لاختيار أفضل جناح أيسر.. 4 لاعبين يتنافسون

طرحت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم «الثلاثاء»، استفتاءًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وذلك لاختيار أفضل جناح أيسر فى الدورى المصرى للموسم المنقضى.

ورشحت رابطة الأندية المحترفة 4 أسماء للجماهير للاختيار من بينهم، وهم: لاعب الأهلى حسين الشحات، ولاعب زد إف سى مصطفى زيكو، ولاعب مودرن سبورتعبد الكبير الوادى، ولاعب فريق سيراميكا كليوباترا صديق أوجولا.

وكانت منافسات بطولة الدورى الممتاز «دورىNile» لهذا الموسم، قد انتهت بتتويج فريق النادى الأهلى بطلا للمسابقة للمرة الـ44 فى تاريخ القلعة الحمراء.