مصطفى محمد يرفض عرضا من الدورى السعودى

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رفض مهاجم نانت الفرنسى مصطفى محمد، عرضا من أحد أندية الدورى السعودى للمحترفين.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن مصطفى محمد رفض العرض الذى تقدم به أحد أندية الدورى السعودى، لم يتم الكشف عن هويته، قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم المصرى مصطفى محمد صاحب الـ«26» عامًا، موجود أيضا على رادار ولفرهامبتون الإنجليزى.

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في وقت سابق عن رفض نانت عرضين من أندية الدورى الفرنسى لضم مصطفى محمد، من ناديى أولمبيك مارسيليا ونيس.

ويذكر أن مصطفى محمد انضم إلى نانت فى صيف 2022 على سبيل الإعارة من جالاتا سراى التركى، ثم اشتراه النادى الفرنسى بشكل نهائى فى العام التالى مقابل 5.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالى حتى صيف 2027.