الـ«فيفا» يُخطر المصرى رسميًا برفع الإيقاف عن القيد

تلقت إدارة النادى المصرى البورسعيدى اليوم «الثلاثاء»، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» يخطره من خلاله برفع إيقاف القيد بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم، وأنه تم غلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا.

وكان مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو على قام بسداد مستحقات اللاعب رامى البدوى كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

وأكد خطاب الـ«فيفا»، والذى حمل توقيع رئيس لجنة الانضباط أميريكو اسبالارجاس، برفع إيقاف القيد عن النادى المصرى لثلاث فترات، ليصبح من حق الفريق البورسعيدى قيد لاعبيه اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر «فيسبوك» أنه تم سداد مستحقات رامى البدوى من الحساب الخاص لكامل أبو على رئيس مجلس الإدارة.