قداسة البابا يتفقد مجموعات العمل اليوم الرابع لملتقى “لوجوس” في نسخته الرابعة

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الثلاثاء، مجموعات العمل التي يشارك فيها شباب ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أجرى قداسته معهم نقاشات في العديد من الموضوعات التي أفرزتها أسئلتهم وحدثهم قداسته عن الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها الحالي خارجها.

كما تفقد باقي المجموعات وأبدى إعجابه بمحتوى كل مجموعة حيث تضمنت إحداها أشغالًا يدوية، وأخرى بانوراما عن الذكاء الاصطناعي (AI) وكيفية الاستفادة به في الخدمة الكنسية، ومجموعتين أخريين لدراسة الكتاب المقدس، بخصوص موضوع الملتقى “خد خطوة”.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه “خد خطوة” وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.